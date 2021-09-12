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أخبار محلية > مختص في علم النفس للأزواج: انتظروا فصل الشتاء قبل اتخاذ قرار الطلاق
12/09/2021   1:46 م

مختص في علم النفس للأزواج: انتظروا فصل الشتاء قبل اتخاذ قرار الطلاق

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قدّم المختص في مجال علم النفس الدكتور محمد القحطاني، نصيحة للأزواج لضمان استمرار الحياة الزوجية، وعدم التسرع في اتخاذ قرار الطلاق.

وأوضح الدكتور القحطاني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن معظم المشاكل الزوجية تحدث في فصل الصيف، بسبب ضيق المزاج والتوتّر، لافتاً إلى أنها قد تنتهي بالطلاق.

وقال: “أغلب مشاكل الزواج تبدأ في فصل الصيف، ضيق المزاج، مصاريف، مناسبات، توتّر وقد تنتهي بالطلاق!.. إذا لديك الرغبة في الطلاق فانتظر إلى فصل الشتاء، يتحسن الجو والمزاج، ومتّع نفسك بإجازة، وبعدها قيم العلاقة الزوجية وفكّر بعمق.. ثم اتخذ قرارك”. وفق “أخبار 24”.

مختص في علم النفس للأزواج: انتظروا فصل الشتاء قبل اتخاذ قرار الطلاق

أخبار محلية
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