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أخبار محلية > وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي
12/09/2021   1:45 م

وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي

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دشّن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الأحد)، الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي، وذلك بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتمكين أصحاب العلاقة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، الدكتور شبّاب الغامدي، أن الهوية الجديدة للمجلس تمكّن المستفيدين المؤمن لهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين وتحسين الاستدامة والابتكار من خلال العمل كجهة قادرة على المرونة والتعلم وتحفيز التحول الرقمي في القطاع.

وأشار إلى أن إطلاق مجلس الضمان الصحي للعقد الموحد لشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية؛ من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية، إضافة إلى إطلاق مركز الصلح المعتمد من وزارة العدل؛ لتوفير بيئة مناسبة للأطراف المتنازعة مع الحرص على الخصوصية الكاملة للتفاوض وتقريب وجهات النظر. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن المجلس أطلق الأدلة الإرشادية الإكلينيكية، إضافة إلى تطوير تطبيق المجلس إلى جانب تطوير حزمة المنافع، والحرص على آراء المستفيدين من خدمات التأمين الصحي المُقدم لهم ومدى جودتها، كما استعان المجلس بـ”بريس جيني ” أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصص في استطلاعات الرأي العام لقياس رضا المستفيدين.

وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي

أخبار محلية
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