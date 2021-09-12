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اخبار رياضية > رسمياً.. تأكد غياب عبدالإله العمري عن مواجهة النصر وتراكتور
12/09/2021   1:47 م

رسمياً.. تأكد غياب عبدالإله العمري عن مواجهة النصر وتراكتور

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تأكد غياب لاعب النصر عبدالإله العمري، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام تراكتور الإيراني، بدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وأكد النصر أن الأشعة التي خضع لها اللاعب عبد الإله العمري أظهرت إصابته بكدمة قوية على عظمة الركبة، وبذلك تأكد عدم مشاركته في مواجهة فريقه المقبلة أمام تراكتور الإيراني.

وخاص فريق النصر مرانا مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة تراكتور، في إطار دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

ولم يشارك اللاعب نايف الماس في تدريبات النصر، لشعوره ببعض الآلام وسيجري غدا الأحد، كشفا بالرنين المغناطيسي للتأكد من نوع الإصابة. وفق “أخبار 24”.

وشمل مران النصر مناورة على منتصف الملعب، والجري حول الملعب وتدريبات على الكرات الثابتة.

رسمياً.. تأكد غياب عبدالإله العمري عن مواجهة النصر وتراكتور

اخبار رياضية
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