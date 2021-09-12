“عطيف”يغادر إلى برشلونة لتحديد البرنامج العلاجي

يغادر لاعب الهلال عبد الله عطيف، خلال الأسبوع الجاري إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك لزيارة الطبيب رامون كوجات الذي سبق أن أجرى للاعب عملية الرباط الصليبي في الثالث من مارس العام الماضي.
وتأتي مغادرة عطيف وفقًا لـ” الرياضية” بالتنسيق مع الجهاز الطبي للهلال، وذلك لرغبته في إجراء كشف إضافي لدى الطبيب نفسه، الذي سيحدد له برنامجه العلاجي والتأهيلي.
ومن المنتظر أن تتراوح مدة علاج عبدالله عطيف ما بين 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في المباريات.
وأوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها عطيف بعد الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي، وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة، وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، وسلامة الرباط الصليبي الأمامي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن عطيف قد تعرض للإصابة في مباراة المنتخب الوطني أمام فيتنام الخميس الماضي، والمدرجة ضمن التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.