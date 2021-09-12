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اخبار رياضية > “الحائلي”: لن نشتت سعود عبد الحميد.. وسنساعد المولد لاستعادة مستواه
12/09/2021   1:47 م

“الحائلي”: لن نشتت سعود عبد الحميد.. وسنساعد المولد لاستعادة مستواه

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أكد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، أن أي لاعب حريص على البقاء مع الفريق ستقوم الإدارة بالتجديد معه، ولذلك قرر التجديد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

وأضاف  الحائلي خلال تصريحات لبرنامج “أكشن يا دوري”: “سعود عبدالحميد اتحادي ولم نشتت اللاعب كونه كان في مهمة وطنية”.

وتابع: “سعود عبد الحميد يرغب في البقاء مع الاتحاد والإدارة ستوفر كل ما سيحتاجه، وكان يشارك في المنتخبات لذلك لم نرغب في تشتيته”. وفق “أخبار 24”.

وأكمل: “فهد المولد لاعب كبير وضحى كثيرًا من أجل الاتحاد ويحب الاتحاد من صميم قلبه، وسنساعده من أجل استعادة مستواه”.

“الحائلي”: لن نشتت سعود عبد الحميد.. وسنساعد المولد لاستعادة مستواه

اخبار رياضية
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