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أخبار الخرج > بالفيديو والصور.. محافظ الخرج يكرم شركاء النجاح في ملتقى التوظيف بغرفة الخرج
12/09/2021   7:35 م

بالفيديو والصور.. محافظ الخرج يكرم شركاء النجاح في ملتقى التوظيف بغرفة الخرج

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كرم محافط الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الاحد الموافق ١٤٤٣/٢/٥هـ في ديوان المحافظة بحضور رئيس غرفة الخرج أ.عماش بن الدفين ومدراء الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص نظير مشاركتهم في نجاح ملتقى التوظيف الأول بغرفة الخرج بالمشاركة في طرح ١٨٠٠ فرصة وظيفية والذي عقد على مدار ثلاث أيام في الساحة الخارجية لمبنى غرفة الخرج الرئيسي غربي المحافظة .

الملتقى حظي برعاية كريمة من محافظ الخرج وبدعم رئيس غرفة الخرج أ.عماش بن الدفين وأعضاء مجلس الادارة والأمانة العامة وبمساهمة الجهات الحكومية “محافظة الخرج – بلدية الخرج – مكتب العمل – هدف – الكلية التقنية بالخرج – المعهد الثانوي الصناعي بالخرج – اتحاد الغرف السعودية ” وبشركاء النجاح والذي بلغ عددهم “٤٥” شريك من القطاع الخاص .

 

بالفيديو والصور.. محافظ الخرج يكرم شركاء النجاح في ملتقى التوظيف بغرفة الخرج

أخبار الخرج
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