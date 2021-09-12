دشّنت الهيئة السعوديّة للمدن الصناعيّة ومناطق التقنيّة “مدن”، مركز تدريب متخصصاً لتأهيل المرأة للعمل بالمدن الصناعية، وذلك بالتعاون مع جمعيّة “كفو” للتوظيف والتأهيل.
وقال الرئيس التنفيذيّ لـ “مدن” المهندس خالد السالم، إنّ المركز الجديد تمّ تدشينه في المدينة الصناعيّة الثانية بالرياض من أجل تصميم وتقديم برامج تدريبيّة نسائيّة متوافقة مع متطلّبات سوق العمل بالقطاع الصناعيّ.
وأشار إلى أنّ “مدن” تستثمر في إمكانات وقدرات المرأة، حيث نجحت في رفع أعداد السعوديّات بالمدن الصناعيّة بنسبة بلغت 120% خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 17 ألف موظّفة صعوداً من 7860 موظّفة.
ولفت إلى إنّ الخدمات والمنتجات الّتي توفّرها “مدن” لتمكين المرأة السعوديّة تشمل الواحات الصناعيّة المدعّمة بحاضنات أطفال وأماكن انتظار سيّارات ومراكز طبّيّة وترفيهيّة، وأيضا مصانع جاهزة لتشجيع رائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة بمساحات 1500 م² و700م²، وهي مهيّأة للصناعات النظيفة مثل الصناعات الطبّيّة والغذائيّة، والصناعات المطّاطيّة وذات التقنيّة العالية.
وأوضح السالم، أنّ إجمالي المساحات التدريبيّة بالمدن الصناعيّة ارتفع إلى 198,126م² بإجمالي 14 معهداً ومركزاً تدريبيّاً من القطاعين العام والخاص، تسهم بها “مدن” في تحقيق التنمية الصناعيّة بقيادة كفاءات وكوادر وطنيّة مؤهّلة، والارتقاء بقطاع التدريب بما ينعكس إيجاباً على معدلات توطين الوظائف بسوق العمل الصناعي. وفق “أخبار 24”.
وبين أن “مدن” نظمت خلال شهر ديسمبر 2020م، مؤتمراً متخصّصاً بمسمى “سيّدات الصناعة” لبحث الفرص الاستثماريّة النسائية وطرق معالجة التحديات، وتعمل حاليّاً لإطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحة 200م² كتجربة أولى بالمملكة في المدينة الصناعيّة الأولى بالدمام.
سعادة الرئيس التنفيذي @khmosa00، يدشن مركزاً متخصصاً للتدريب النسائي بحضور مسؤولي جمعية @kafoksa في #المدينة_الصناعية_الثانية_بالرياض، والذي يستهدف تأهيل وتعزيز قدرات المرأة السعودية وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالقطاع الصناعي. pic.twitter.com/BSAAIn4HMf
— مدن | Modon (@modon_ksa) September 9, 2021