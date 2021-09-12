متحدث “الصحة”: نسبة تراجع إصابات كورونا في المملكة 95 % والحالات الحرجة 65 %

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن منحنى الحالات الحرجة والإصابات بفيروس كورونا في المملكة يشهد تراجعًا إيجابيًا.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن منحنى الإصابات يشهد تراجعاً بنسبة 95 %، في حين تراجعت الحالات الحرجة بنسبة 65 %.
وأشار إلى أن هذا التراجع يأتي ثمرة للعديد من الجهود التي تقيد بها أفراد المجتمع، خاصة الالتزام بالبروتوكولات والكمامات، وكذلك الإقبال على اللقاحات، مبينًا أنه كلما استُكمل التحصين بالجرعتين سيواصل المنحنى اتجاهاته الإيجابية.
فيديو | متحدث #الصحة: ولله الحمد.. منحنى الإصابات في #المملكة يشهد تراجع بنسبة 95%#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qNSVzfbtIb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2021
وفق “أخبار 24”.