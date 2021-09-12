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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة
12/09/2021   7:38 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على مناطق “جازان وعسير، والباحة” تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقّع نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على شرق ووسط المملكة وسواحل البحر الأحمر، وتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “الربع الخالي”. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في المدينة المنورة والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

أخبار محلية
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