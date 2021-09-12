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أخبار محلية > بالفيديو.. “متحدث الداخلية”: لا يُسمح بالدخول مباشرة للمملكة لمن سافر للدول المعلق القدوم منها إلى بعد 14 يوما
12/09/2021   7:38 م

بالفيديو.. “متحدث الداخلية”: لا يُسمح بالدخول مباشرة للمملكة لمن سافر للدول المعلق القدوم منها إلى بعد 14 يوما

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن قرار رفع تعليق منع السفر عن بعض الدول الذي صدر أخيراً يشمل المواطنين والمقيمين معاً.

وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد) أن القرار يتضمن السماح بقدوم مواطني هذه الدول إلى المملكة، ما لم يكونوا سافروا للدول المعلق القدوم منها حتى الآن.

وأشار إلى أن من سافر إلى الدول المعلق القدوم منها حالياً يلزمه البقاء 14 يوماً في دولة مسموح السفر والقدوم منها حتى يدخل بعدها المملكة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “متحدث الداخلية”: لا يُسمح بالدخول مباشرة للمملكة لمن سافر للدول المعلق القدوم منها إلى بعد 14 يوما

أخبار محلية
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