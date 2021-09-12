بالفيديو.. “متحدث الداخلية”: لا يُسمح بالدخول مباشرة للمملكة لمن سافر للدول المعلق القدوم منها إلى بعد 14 يوما

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن قرار رفع تعليق منع السفر عن بعض الدول الذي صدر أخيراً يشمل المواطنين والمقيمين معاً.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد) أن القرار يتضمن السماح بقدوم مواطني هذه الدول إلى المملكة، ما لم يكونوا سافروا للدول المعلق القدوم منها حتى الآن.
وأشار إلى أن من سافر إلى الدول المعلق القدوم منها حالياً يلزمه البقاء 14 يوماً في دولة مسموح السفر والقدوم منها حتى يدخل بعدها المملكة.
المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: قرار رفع تعليق منع السفر يشمل المواطنين والمقيمين، ومواطني ومقيمي هذه الدول مالم يمروا على دول معلق القدوم منها.#واس_عام pic.twitter.com/KEgRcbvO7o
— واس العام (@SPAregions) September 12, 2021
المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية يؤكد على جميع الأفراد والكيانات التقيد بالتعليمات المعتمدة.#واس_عام pic.twitter.com/JDmk3KkUeQ
— واس العام (@SPAregions) September 12, 2021
المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: يشهد المنحنى الوبائي في المملكة انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات، مما يبشر بالخير ويدعونا للاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.#واس_عام pic.twitter.com/MCERo4tVmr
— واس العام (@SPAregions) September 12, 2021
وفق “أخبار 24”.