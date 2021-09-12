“الداخلية”: نحو 22.9 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال أسبوع.. وهذه أعلى المناطق

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وذلك للفترة من 28 / 1 / 1443هـ حتى 4 / 2 / 1443هـ.
وبلغت المخالفات المسجلة في المملكة نحو 22.9 ألف مخالفة، حيث سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بأكثر من 8 آلاف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 2.8 ألف مخالفة، ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة بأكثر من ألفي مخالفة لكل منهما.
فيما سجّلت منطقة القصيم ألفي مخالفة، وحائل بـ1.8 ألف مخالفة، والجوف بأكثر من 1.2 ألف مخالفة، والحدود الشمالية بـ793 مخالفة، وعسير بـ549 مخالفة، وتبوك بـ509 مخالفات، وجازان بـ386 مخالفة، والباحة بـ318 مخالفة، ونجران بـ 180 مخالفة.
وشدّدت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيّد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وفق “أخبار 24”.