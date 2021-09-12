متحدث “الصحة”: تبديل الجرعات الأولى والثانية يعطي استجابة تنشيطية أفضل.. ولا تتخوفوا من أعراض اللقاح

رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي على التساؤلات حول التبديل بين الجرعات، والأعراض الجانبية من لقاح كورونا.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن التبديل بين الجرعات بأن تكون الجرعة الأولى من نوع والجرعة الثانية من نوع آخر آمن وفعال وموافق عليه، مبينًا أن بعض الدراسات تشير إلى أن التبديل بين الجرعات قد يعطي نسبة استجابة تنشيطية.
وأوضح أن هناك إجابة صادقة ومطمئنة لكل تساؤل حول اللقاحات، داعيًا إلى عدم التخوف من الأعراض الجانبية من لقاح كورونا، مناشدًا الجميع بالمبادرة واستكمال الجرعات؛ لأنها السبيل في حماية الأفراد والمجتمع من الجائحة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث #الصحة: تبديل الجرعات الأولى والثانية يعطي استجابة تنشيطية أفضل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/vQ74LICUAJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2021
فيديو | متحدث #الصحة: نحن صادقين معكم .. لا تتخوفوا من الأعراض الجانبية من لقاح #كورونا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qu2slENOxb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2021