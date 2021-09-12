نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة بحوزته 49.5 مترا مكعبا من الحطب المحلي بمدينة الرياض
12/09/2021   10:45 م

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة بحوزته 49.5 مترا مكعبا من الحطب المحلي بمدينة الرياض

+ = -
313

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لقيامه بنقل وبيع حطب محلي في مدينة الرياض، بحوزته 49.5 مترا مكعبا من الحطب المحلي في أثناء نقلها إلى أحد الأسواق بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي أنه جرى ضبط المخالف وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالف من الجهات المعنية وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة بحوزته 49.5 مترا مكعبا من الحطب المحلي بمدينة الرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885173959.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.