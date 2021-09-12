استولوا على 1.3 مليون ريال.. القبض 4 مقيمين نفذوا 20 عملية نصب واحتيال في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقدين الثالث والخامس من العمر بالرياض، نفذوا 20 عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم (الأحد)، أن جرائم المتهمين تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مدّعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية.
وأشار إلى أنهم استولوا من خلال جرائمهم على ما يزيد عن 1.3 مليون ريال، مؤكدًا أنه تم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.