بالفيديو والصور.. الأهلي ينجو من فخ الهزيمة أمام التعاون بتعادل إيجابي مثير

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره التعاون، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم التعاون بالهدف الأول عن طريق اللاعب تاوامبا في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق باولينيهو في الدقيقة 63.
وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط بالمركز التاسع، بينما وصل التعاون إلى نقطتين في المركز الرابع عشر.
وبدأ النادي الأهلي المباراة بضغط شديد، وحرمت العارضة المحترف المقدوني، أليوسكي من تسجيل هدف محقق في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.
وجاء رد التعاون سريعًا، حيث نجح الهداف الكاميروني ليندر تاوامبا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بطريقة رائعة.
وكاد نادي التعاون أن يضيف الهدف الثاني ولكن دفاع الأهلي، نجح في إبعاد الكرة عن طريق محمد خبراني.
وأضاع البرازيلي باولينيو فرصة هدف محقق، بعد تمريرة رائعة من الحسن نداو، لكن حارس التعاون كاسيو أنجوس أنقذ الكرة ببراعة. وفق “أخبار 24”.
وحصل لاعب نادي التعاون، ريان حامد على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة عند الدقيقة “29” من اللقاء.
وأنقذ حارس مرمى الأهلي، محمد العويس تسديدة صاروخية من محترف التعاون لوفانور وحولها لضربة ركنية.
وحصل لاعب نادي التعاون، ريان الموسي على بطاقة صفراء في الدقيقة “39” من عمر الشوط الأول، قبل أن ينقذ محمد العويس مرمى الأهلي مجددًا من تسديدة قوية سددها فهد الرشيدي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
وحاول اللاعب ساندرو مانويل استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 56، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي.
ومع حلول الدقيقة 58 قرر مدرب التعاون جوميز الدفع باللاعب كاكو بدلا من فهد الرشيدي، بالتزامن مع دخول لاعب الأهلي عبدالباسط هندي بدلا من ريان حامد.
وترجم الأهلي خطورته لهدف تعادل في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب البرازيلي باولينهو، بعد ساقطة خلف الحارس حولها من لمسة واحدة لشباك حارس مرمى التعاون.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي محمد خبراني في الدقيقة 67.
وفي الدقيقة 67 قرر مدرب الأهلي هاسي الدفع باللاعب علي الأسمري بدلا من زميله في الفريق هيثم عسيري، أعقبه تبديل أخر بدخول سلمان المؤشر بدلا من اللاعب عبدالرحمن غريب.
وواصل تألق حارس الأهلي العويس، حيث تصدى لتصويبة خطيرة من لاعب التعاون كاكو في الدقيقة 73.
هدف أول لفريق التعاون سجله اللاعب ليندر توامبا عند الدقيقة 9 #التعاون 1 – 0 الأهلي #التعاون_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/jsmiSwEK9M
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 12, 2021
هدف التعادل لفريق الأهلي سجله اللاعب #باولينهو عند الدقيقة 63#التعاون 1 – 1 #الأهلي#التعاون_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/iB9tQlKOxU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 12, 2021