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أخبار محلية > بعد 10 سنوات دراسة.. ممرضتان سعوديتان ترويان قصة حصولهما على الدكتوراه
13/09/2021   8:30 ص

بعد 10 سنوات دراسة.. ممرضتان سعوديتان ترويان قصة حصولهما على الدكتوراه

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روت ممرضتان سعوديتان قصة حصولهما على شهادة الدكتوراه، بعد دراسة دامت أكثر من 10 سنوات، توجت بالإصرار والطموح.  

وقالت الدكتورة صباح خلال مقابلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنها كانت تعمل ممرضة في مستشفى اليمامة بالرياض وتعاني من صعوبة في التعامل باللغة الإنجليزية، خاصة مع زملائها في العمل من الجنسيات الأخرى، لتقرر بعدها تطوير ذاتها.  

وأضافت أنها درست التمريض بجامعة الملك سعود، وعينت مديرة هيئة التمريض بالمستشفى التي تعمل به، مبينةً أنها حصلت على الماجستير في التمريض، ثم الدكتوراه، وذلك بدعم وزارة الصحة.  وفق “أخبار 24”.

وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة جواهر بنت جمعة، أستاذة مساعدة بكلية التمريض، إنها حصلت على دبلوم في التمريض، ثم كلية التمريض، وبعدها ابتعثت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على الماجستير والدكتوراه.

 

بعد 10 سنوات دراسة.. ممرضتان سعوديتان ترويان قصة حصولهما على الدكتوراه

أخبار محلية
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