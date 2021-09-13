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أخبار المناطق > الجاني معتل نفسياً.. تفاصيل جديدة في واقعة قتـل ثلاثيني لوالديه بمكة
13/09/2021   8:30 ص

الجاني معتل نفسياً.. تفاصيل جديدة في واقعة قتـل ثلاثيني لوالديه بمكة

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كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في واقعة قيام ثلاثيني بقتـل والديه طعناً في حي الشرائع بمكة المكرمة.  

وقالت المصادر، إن الجاني يعاني اعتلالات نفسية وسبق أن ادعى “المهدية”، كما أن سوء حالته دفع والده إلى التردد على المشايخ أكثر من عام من أجل علاجه بالرقية الشرعية.  

وأضافت وفقاً لـ”الوطن”، أن الجاني متزوج ولديه ثلاثة أبناء وتوجه إلى منزله بحي الخضراء بعد تنفيذه الجريمة قبل صلاة الظهر. 

ولفتت إلى أنه ستتم إحالة الجاني إلى فرع النيابة العامة بمكة المكرمة اليوم (الإثنين)؛ لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة في الواقعة.  

وكانت شرطة العاصمة المقدسة، قد ألقت القبض على الجاني بعد تنفيذه جريمة قتـل والديه بحي الشرائع، حيث توفيت الأم على الفور فيما كانت إصابة الوالد بليغة وتوفي لاحقاً متأثراً بإصابته.

الجاني معتل نفسياً.. تفاصيل جديدة في واقعة قتـل ثلاثيني لوالديه بمكة

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