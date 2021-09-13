نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الفيصل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير
13/09/2021   8:30 ص

الفيصل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

+ = -
820

رفع معالي الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وأعرب معاليه في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.

الفيصل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885173993.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.