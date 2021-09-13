أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم (الإثنين)، القبض على 8 مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا 27 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن القبض على المخالفين جاء ضمن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال.
وأضاف الرائد الكريديس أن جرائم المتهمين تمثلت في كسر أقفال منشآت تجارية في عدد من أحياء العاصمة، والاستيلاء على بضائع وأموال.
وأشار إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت مبلغ 600 ألف ريال، وجرى إيقاف المتهمين المقبوض خليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.