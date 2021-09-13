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اخبار رياضية > بالفيديو.. طارق كيال: طريقة مدرب الأهلي “محفوظة”.. ولن يستمر طويلًا
13/09/2021   8:30 ص

بالفيديو.. طارق كيال: طريقة مدرب الأهلي “محفوظة”.. ولن يستمر طويلًا

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أعرب المشرف العام السابق على كرة القدم في النادي الأهلي، طارق كيال عن عدم رضاه عقب التعادل أمام التعاون.

وأكد كيال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة” أن طريقة مدرب الأهلي، هاسي “محفوظة”، خاصة أنه كان مدربًا للرائد.

وأضاف كيال أن هاسي ليس بالمدرب القادر على أن “يشيل الفريق” في الوقت الحالي متوقعًا أنه لن يستمر طويلًا.

وأوضح المشرف السابق على الأهلي، أن الفريق أضاع نفاطاً أمام فرق لا تنافس على صدارة الترتيب وبالتالي فالأمر صعب للغاية خلال المباريات المقبلة. وفق “أخبار 24”.

وتعادل الأهلي أمام التعاون بنتيجة (1-1) ليحقق التعادل الرابع من مجموع 4 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي.

بالفيديو.. طارق كيال: طريقة مدرب الأهلي “محفوظة”.. ولن يستمر طويلًا

اخبار رياضية
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