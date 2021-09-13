بالفيديو.. قبّل رأس والده على الهواء.. “الزهراني”: اختياري ضمن أفضل 50 معلماً على مستوى العالم بفضل زملائي ووالدي

أكد معلم المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة علي الزهراني، أن فوزه بجائزة مؤسسة “فاركي” العالمية ضمن قائمة أفضل 50 معلماً على مستوى العالم، جاء بفضل تحفيز زملائه ودعاء والديه.
وأوضح خلال حديثه في برنامج الراصد على قناة الإخبارية اليوم (الأحد) أن المعلم السعودي يعد نموذجاً فريداً في إخلاصه لعمله وهو ممثل لهم وليس بأفضلهم وما حققه بدعمهم.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أثبتت قيمة ومكانة المعلم السعودي من خلال تبوء منصة مدرستي مراكز متقدمة على مستوى العالم.
وشدد على أن والديه لهما فضل كبير أيضاً فيما حققه من إنجاز بدعواتهما، وتربيتهما له على الأمانة والصدق في العمل، قبل أن يقوم بتقبيل رأس والده والذي كان حاضراً إلى جانبه. وفق “أخبار 24”.
وكان إنجاز الزهراني تمثل في تثبيت جهاز صغير على السبورة الخاصة به وتحويله إلى لوحة ذكية، إضافة إلى شرائه أجهزة آيباد لتعليم الأطفال، فضلاً عن تنفيذه سلسلة من أساليب التدريس المبتكرة.
فيديو | بعد فوزه ضمن أفضل 50 معلم في العالم والتنافس مع 8000.. الأستاذ “علي خلف الزهراني” يتحدث عن علاقته مع والديه ودعمهم لتحقيق إنجازاته #التعليم #الراصد pic.twitter.com/qXebOyXsnR
— الراصد (@alraasd) September 12, 2021