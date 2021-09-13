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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري سعودي في جراحة القلب: دموع طفلة يمنية دفعتني للتطوع 14 عامًا
13/09/2021   8:29 ص

بالفيديو.. استشاري سعودي في جراحة القلب: دموع طفلة يمنية دفعتني للتطوع 14 عامًا

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أكد استشاري أمراض القلب عبدالرحمن المسند أنه خلال 14 عامًا من العمل التطوعي مع الفرق الطبية تم تشخيص وعلاج أكثر من 3 آلاف طفل، مبينًا أن قلب الأطفال يمثل له “عشق” وليس مهنة.

وأوضح خلال لقائه بقناة “الإخبارية”، اليوم (الأحد)، أن من القصص المؤثرة والتي دفعته للاستمرار في العمل التطوعي، طفلة يمنية عمرها 13 عامًا عند تشخيصه لها وجد أنه من الصعب علاجها بهذه المرحلة ما دفعها للبكاء، لافتًا إلى أن دموعها كانت مثل الوقود الذي دفعه للعمل والتطوع. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن العمل التطوعي غيّره كإنسان، حيث إنه أعاد ترتيب أولوياته وأعاد تعريف أهمية الوقت بالنسبة له، وأدرك معه أن معنى السعادة في العطاء.

بالفيديو.. استشاري سعودي في جراحة القلب: دموع طفلة يمنية دفعتني للتطوع 14 عامًا

أخبار محلية
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