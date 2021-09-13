تعرّف على بدر بن عبدالرحمن القاضي نائب وزير الرياضة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، أمراً ملكياً بتعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.
وسبق للقاضي شغل منصب مستشار وزير الرياضة في الفترة ما بين يناير 2020 وسبتمبر من العام الجاري، وهو حاصل على بكالوريوس في المالية عام 2004 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وعمل في بنك “HSBC” في المملكة المتحدة ما بين عامي 2003 و2004، وخلال الفترة ما بين عامي 2004 و2013 عين مديراً للمالية والمحاسبة في شركة بروكتل آند غامبل في دبي. وفق “أخبار 24”.
وفي الفترة ما بين عامي 2013 و2015 تولى منصب الرئيس المالي لشركة تسويق منتجات “قودي” السعودية المحدودة، ثم تولى منصب المدير التنفيذي لشركة إلكترو ما بين عامي 2015 و2017، وبعدها تولى رئاسة مجلس إدارة شركة ميدوام ما بين عامي 2018 و2021.