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أخبار المناطق > إصابة شاب سعودي بمرض نادر.. ووالده يؤكد وجود علاج له في أمريكا
13/09/2021   8:34 ص

إصابة شاب سعودي بمرض نادر.. ووالده يؤكد وجود علاج له في أمريكا

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أصيب شاب سعودي بمرض نادر وهو بعمر عامين؛ حيث بدأت الإصابة من الجهة اليمنى في يده ثم انتقلت إلى باقي الأطراف.  

وقال الشاب عبدالله الدوسري خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن حالته الصحية ازدادت سوءاً، وأصيب بالتهاب في المفاصل، ولا يستطيع المشي منذ 7 سنوات، مبيناً أن جميع المستشفيات الموجودة بالمملكة اعتذرت عن تقديم العلاج بحكم أن مرضه يحتاج مراكز متطورة.  

وفي السياق نفسه، أوضح والد الشاب عبدالله، أن نجله سافر إلى أمريكا في عام 2009 عن طريق وزارة الصحة وأجرى عدة فحوصات، وفي عام 2014 سافر مرة أخرى بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، لاستكمال العلاج إلا أن وزارة الصحة أوقفت رحلة العلاج وأخبرته بأن العلاج متوفر داخل المملكة.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه عندما ذهب إلى مدينة الملك فهد الطبية حسب ما قالته الوزارة بتوفر العلاج هناك، أخبره الطبيب بأنه لا يوجد علاج، مناشداً الجهات المختصة ووزارة الصحة أن يصدروا أمراً بالموافقة على علاج نجله في الخارج، خاصة أن العلاج متوفر هناك. 

 

إصابة شاب سعودي بمرض نادر.. ووالده يؤكد وجود علاج له في أمريكا

أخبار المناطق
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