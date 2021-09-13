ما حكم جمع الصلاة وقصرها للمريض؟.. الشيخ “المنيع” يجيب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع حكم جمع الصلاة وقصرها للمريض.
وقال خلال لقائه في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، اليوم (الإثنين)، إنه يجوز للمريض العاجز عن القيام للصلاة أن يجمع صلاتي الظهر مع العصر، وصلاتي المغرب مع العشاء.
وشدد على أنه لا يجوز القصر للمريض، لأن القصر لا يجوز إلا في السفر وأيام الحج، مبينًا أن الجمع يجوز في الحضر والسفر.
الشيخ عبدالله المنيع..
ما حكم جمع الصلاة وقصرها للمريض؟#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/VxMsKK7NwE
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 13, 2021
وفق “أخبار 24”.