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أخبار محلية > ما حكم جمع الصلاة وقصرها للمريض؟.. الشيخ “المنيع” يجيب
13/09/2021   10:24 م

ما حكم جمع الصلاة وقصرها للمريض؟.. الشيخ “المنيع” يجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع حكم جمع الصلاة وقصرها للمريض.

وقال خلال لقائه في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، اليوم (الإثنين)، إنه يجوز للمريض العاجز عن القيام للصلاة أن يجمع صلاتي الظهر مع العصر، وصلاتي المغرب مع العشاء.

وشدد على أنه لا يجوز القصر للمريض، لأن القصر لا يجوز إلا في السفر وأيام الحج، مبينًا أن الجمع يجوز في الحضر والسفر.

وفق “أخبار 24”.

ما حكم جمع الصلاة وقصرها للمريض؟.. الشيخ “المنيع” يجيب

أخبار محلية
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