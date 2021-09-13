مصدر: “الموارد البشرية” تُلزم القطاع الخاص بتوثيق عقود غير السعوديين

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص، بتوثيق عقود الموظفين غير السعوديين، وذلك من خلال منصة قوى الإلكترونية.
وكشف مصدر في الوزارة لـ”أخبار 24″ عن أن توثيق العقود إلزامي للموظف غير السعودي، وذلك منذ تاريخ مباشرته العمل، وذلك بهدف حفظ حقوق صاحب العمل والموظف، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بأنظمة العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.
وأكد أنه بعد ثلاثة أشهر من الآن، وتحديدا مطلع عام 2022م، ستكون عقود العمل الورقية للموظفين غير السعوديين غير معترف بها لدى المحاكم العمالية، ولدى الوزارة كذلك، مهيبًا بالمنشآت المسارعة بإنشاء العقود الإلكترونية وتوثيقها من خلال منصة قوى الإلكترونية، تفاديا للعقوبات النظامية.
وأشار إلى أنه لضمان استفادة صاحب العمل والعامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، يجب إنشاء عقد عمل إلكتروني موحد متوافق مع نظام العمل السعودي، وتوثيقه في منصة قوى، وذلك لضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية.