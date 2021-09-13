بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الاستقلال بثنائية.. ويحجز مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حقق نادي الهلال فوزًا غاليًا على حساب نظيره الاستقلال الإيراني، بنتيجة (2-0) خلال المباراة التي أقيمت اليوم (الإثنين)، ليضمن مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل نادي الهلال الهدف الأول في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مستغلا تمريرة رائعة من ماتيوس بيريرا.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال ناصر الدوسري مع حلول الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.
وكاد غوميز أن يضيف الهدف الثاني، مع بداية الشوط الثاني، لكن حارس الاستقلال صحح خطأه وأنقذ الكرة في الدقيقة 49.
وواصل نادي الهلال الضغط على مرمى الاستقلال، ومرر ماريجا تمريرة رائعة لسالم الدوسري لكن حارس الفريق الإيراني تصدى للكرة ببراعة.
ورفض سالم الدوسري التفريط في هدية ماريغا مجددًا، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة “56” من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من المهاجم المالي.
وأجرى مدرب الاستقلال فرهاد مجيدي تبديلين، بدخول بابك مرادي ومهدي مهديبور وخروج محمد زبير وجعفر سليماني، في محاولة لتقليص الفارق.
ورد مدرب الهلال، ليوناردو جارديم بتبديل بافيتيمبي غوميز، ومنح الفرصة للمهاجم الدولي صالح الشهري في الدقيقة “76”. وفق “أخبار 24”.
وأنقذ حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، فرصة هدف محقق من تسديدة قوية للاعبي الاستقلال، ليواصل مستواه المميز في المباراة.
وحصل لاعب نادي الاستقلال، محمد حسين مرادمند على البطاقة الصفراء في الدقيقة “79” من عمر المباراة.
وأجرى جارديم تبديلين في الدقيقة “81” بدخول حمد اليامي ومحمد جحفلي، بدلًا من سلمان الفرج وسالم الدوسري.
وحاول صالح الشهري تسجيل الهدف الثالث لنادي الهلال، في الدقائق الأخيرة لكن دفاع الاستقلال أنقذ مرماه، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثنائية ويضمن بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.
هدف الهلال الأول ضد الإستقلال :
أسيست رائع من ماثيوس بيريرا 😍
وإنهاء جميل جدًا من غوميز 👏🏻#الهلال_الاستقلال pic.twitter.com/eL9hoHrM4d
— نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) September 13, 2021
هدف ثاني لفريق #الهلال سجله اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 56#الهلال 2 – 0 #الاستقلال#الهلال_الاستقلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/oTf4bm8N06
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 13, 2021