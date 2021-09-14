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أخبار محلية > بعد مناشدة فايز المالكي.. شركة تجدد مطعم المواطنة “فاطمة” وتجهزه بأحدث الأجهزة
14/09/2021   4:55 م

بعد مناشدة فايز المالكي.. شركة تجدد مطعم المواطنة “فاطمة” وتجهزه بأحدث الأجهزة

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بادرت إحدى الشركات لدعم وتجديد مشروع المواطنة “فاطمة منصور” والتي تملك محل تسالي وسندوتشات بالرياض، مستخدمة فيه أدواتها وأجهزتها الكهربائية المنزلية.

وأوضحت المواطنة فاطمة منصور، خلال حديث مع الفنان فايز المالكي، أن الشركة صاحبة المبادرة قامت بتجديد المطعم وتغييره بشكل كبير، كما قامت بتجهيزه بأجود أنواع الأجهزة، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة للتوصيلات الكهربائية.

وأشارت إلى أن الشركة اهتمت بجميع التفاصيل الصغيرة داخل المطعم ولم تكتفِ بتجهيزه بشكل عادي، حيث قامت أيضا بتجهيز المستودع بالأرفف التي يتم تخزين المنتجات الغذائية عليها. وفق “أخبار 24”.

وكان المالكي قد ناشد الشركات في وقت سابق، دعم المواطنة “فاطمة” وتشجيعها في مشروعها، وذلك بتزويدها بالأجهزة والأواني للمطعم، حيث إنها تستخدم أجهزتها المنزلية والتي أصبحت متهالكة بسبب ضغط العمل.

بعد مناشدة فايز المالكي.. شركة تجدد مطعم المواطنة “فاطمة” وتجهزه بأحدث الأجهزة

أخبار محلية
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