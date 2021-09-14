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أخبار محلية > بعد رصد إصابتين بجنون البقر.. صحيفة: المملكة تحظر واردات اللحوم من البرازيل
14/09/2021   4:55 م

بعد رصد إصابتين بجنون البقر.. صحيفة: المملكة تحظر واردات اللحوم من البرازيل

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كشفت صحيفة “فالور إكونوميكو” البرازيلية، عن حظر المملكة بعض واردات اللحوم من البرازيل، بعد اكتشاف إصابتين بجنون البقر.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن وزارة الزراعة البرازيلية، أن المملكة علّقت في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، الواردات من خمسة مصانع لتعبئة اللحوم، بعد رصد إصابتين بمرض جنون البقر.

وأشارت الصحيفة وفقا لوكالة “رويترز” إلى أن المصانع الخمسة تقع في ولاية “ميناس جيرايس” التي تم تأكيد إحدى الإصابات فيها، فيما رُصدت الحالة الأخرى في ولاية ماتو جروسو.

يذكر أن البرازيل علّقت أيضا مؤقتاً شحناتها إلى الصين، التي تعد أكبر عميل لها، بعد تأكيد الإصابتين الشاذتين امتثالا لبروتوكول صحي بين البلدين.

بعد رصد إصابتين بجنون البقر.. صحيفة: المملكة تحظر واردات اللحوم من البرازيل

أخبار محلية
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