حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك مياه (نانو) حجم (250 مل، 2 لتر، 5 لترات)، التي تُنتج في أحد مصانع المياه في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.
وأوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية، ولدفعات عدة، من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ (10 أجزاء في البليون).
وأشارت إلى أن نتائج التحاليل المخبرية للعينات أظهرت تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب المنتج من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لذلك المنتج، حتى يتم الالتزام بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
يذكر أن مادة البرومات تنشأ نتيجة تعرض مادة البرومايد الموجودة في المياه بشكل طبيعي، إلى عمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، فتتحول مادة البرومايد إلى برومات، التي أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ ولذا وضعت الجهات الرقابية في العالم حدوداً لهذه المادة في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.
وفق “أخبار 24”.