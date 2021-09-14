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أخبار محلية > “التجارة” توسع حملة استدعاء مركبات “هيونداي سوناتا” لخلل في المحرك
14/09/2021   4:55 م

“التجارة” توسع حملة استدعاء مركبات “هيونداي سوناتا” لخلل في المحرك

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، توسيع حملة استدعاء مركبات من طراز “هيونداي سوناتا” موديل 2020.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود لخلل في المحرك، قد يؤدي إلى استهلاك الزيت بشكل أعلى من الطبيعي، مما يزيد من احتمالية تعطله.

وأشارت إلى أنه بذلك يرتفع عدد المركبات المشمولة بالاستدعاء، ليصل إلى 7671 مركبة، داعية المستهلكين إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا. وفق “أخبار 24”.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تحديث أرقام الهياكل للاستدعاءات المُعلنة سابقاً، والمتعلقة بخلل استهلاك زيت المحرك بشكل أعلى من الطبيعي في موقع “استدعاء”، لتشمل أرقام هياكل إضافية، مطالبة بالتحقق من شمولية رقم هيكل المركبة في الاستدعاء.

وكانت الوزارة قد بدأت حملة استدعاء نحو 7 آلاف مركبة من نفس الطراز في يونيو 2020.

“التجارة” توسع حملة استدعاء مركبات “هيونداي سوناتا” لخلل في المحرك

أخبار محلية
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