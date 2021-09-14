“تكافل” تودع 134 مليون ريال إعانات لقرابة 270 ألف طالب وطالبة

أعلنت مؤسسة “تكافل” الخيرية، اليوم (الثلاثاء)، إيداع الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي، في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.
وأوضحت المؤسسة أن إعانات الدفعة الأولى شملت ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال، حيث يمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة.
وأبانت أن هذه الإعانات تشمل الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية. وفق “أخبار 24”.