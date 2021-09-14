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أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بوافد يمني لقتله آخر من بني جلدته طعنا بالسكين
14/09/2021   4:54 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بوافد يمني لقتله آخر من بني جلدته طعنا بالسكين

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نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، في محافظة جدة، حكم القتل قصاصاً بوافد يمني قَتـل آخر من بني جلدته طعناً بالسكين، ما أدى إلى وفاته.

وقالت الوزارة إن المدعو/ أحمد صالح حسن عتيق، أقدم على قَتل / نبيل محمد عبدالله الحجري، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين، ما أدى لوفاته، فيما ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضافت أنه بإحالة الجاني المذكور إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في محافظة جدة.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بوافد يمني لقتله آخر من بني جلدته طعنا بالسكين

أخبار محلية
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