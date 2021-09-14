استبعاد “مرسول بارك” من نهائي دوري أبطال آسيا.. وحالة وحيدة تعيده للحسابات

كشفت مصادر، اليوم (الثلاثاء) عن موقف ملعب مرسول بارك من استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا المقرر اقامتها بالمملكة.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الاقتصادية” إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من المنتظر أن يعلن عن استضافة ستاد الملك فهد الدولي في الرياض أو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المضيئة”، لنهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.
وأوضحت المصادر أن ملعب “مرسول بارك” لن يكون من بين الملاعب المرشحة لاستضافة النهائي لعدم مطابقته شروط الملاعب المستضيفة للمباريات النهائية، حيث يشترط أن تتسع مدرجات الملعب لنحو 40 ألف مشجع على الأقل.
وأضافت المصادر أن المباراة النهائية قد يحتضنها ملعب “مرسول بارك” في حالة واحده فقط، هي أن يقرر الاتحاد الآسيوي إقامتها دون حضور جماهيري.