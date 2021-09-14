الجهاز الطبي يحسم موقف العمري

أفادت مصادر، بأن المدير الفني لنادي النصر، البرازيلي مانو مينيز ينتظر القرار النهائي للجهاز الطبي بشأن مشاركة مدافع الفريق، عبدالإله العمري في مواجهة تراكتور الإيراني.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن عبد الإله العمري، اكتفى بالمشاركة في جزء بسيط من تدريبات فريقه التي أجريت أمس (الإثنين)، على ملعب خليفة الدولي، بعد تحسن تورم الركبة.
وأضافت المصادر أن الجهاز الطبي سيبلغ مدرب الفريق بقراره النهائي بشأن العمري، قبل ساعات قليلة من المباراة على الرغم من التوصيات الطبية بإراحته حتى لا تتفاقم إصابته لعدة أسابيع.
ويستعد النصر لمواجهة خصمه تراكتور، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لعام 2021، على أرضية ملعب خليفة الدولي، اليوم (الثلاثاء).