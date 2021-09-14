نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الجهاز الطبي يحسم موقف العمري
14/09/2021   5:05 م

الجهاز الطبي يحسم موقف العمري

+ = -
573

أفادت مصادر، بأن المدير الفني لنادي النصر، البرازيلي مانو مينيز ينتظر القرار النهائي للجهاز الطبي بشأن مشاركة مدافع الفريق، عبدالإله العمري في مواجهة تراكتور الإيراني.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن عبد الإله العمري، اكتفى بالمشاركة في جزء بسيط من تدريبات فريقه التي أجريت أمس (الإثنين)، على ملعب خليفة الدولي، بعد تحسن تورم الركبة.

وأضافت المصادر أن الجهاز الطبي سيبلغ مدرب الفريق بقراره النهائي بشأن العمري، قبل ساعات قليلة من المباراة على الرغم من التوصيات الطبية بإراحته حتى لا تتفاقم إصابته لعدة أسابيع.

ويستعد النصر لمواجهة خصمه تراكتور، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لعام 2021، على أرضية ملعب خليفة الدولي، اليوم (الثلاثاء).

الجهاز الطبي يحسم موقف العمري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885174278.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.