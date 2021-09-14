أعلن نادي الوحدة، دخوله موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعد تحقيقه رقما قياسيا في عدد رسائل التبرع خلال ساعة واحدة.
وأوضح النادي عبر حسابه على “تويتر”، أنه بدعم من الجماهير تم تسجيل رقم قياسي بالوصول لـ 19,649 رسالة تبرع في ساعة بالمساهمة مع جمعية الإرادة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرات مركز الوحدة للفئات الخاصة المنبثقة من مبادرات استراتيجية المسؤولية الاجتماعية بالنادي.
وكان نادي ضمك قد أعلن في وقت سابق، دخوله موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بعد تحقيقه أعلى عدد رسائل تبرع خلال ساعة واحدة، حيث تم تحقيق 19.649 رسالة تبرع.
وفق “أخبار 24”.