الكشف عن موقف مهاجم الأهلي من مواجهة الفتح

كشفت مصادر، اليوم (الثلاثاء) عن موقف مهاجم النادي الأهلي، محمد مجرشي من المشاركة في مباراة فريقه أمام الفتح.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن التشخيص المبدئي، الذي خضع له مجرشي، أكد صعوبة لعبه لقاء الفريق المقبل أمام الفتح.
وتعرض مجرشي للإصابة أثناء عمليات الإحماء في لقاء الفريق الأخير أمام التعاون، حيث كان من المقرر أن يشارك أساسيًّا في التشكيلة، لكن ظروف الإصابة أجبرت البلجيكي هاسي، مدرب الفريق، على استبعاده عن التشكيلة والدفع بهيثم عسيري.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الفتح، يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.