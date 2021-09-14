بالفيديو.. نائب وزير الصناعة: مصانعنا تغطي 36% من أدوية السوق المحلي.. ونؤسس لتصنيع اللقاحات

أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسامة الزامل، أن عدد المصانع الدوائية في المملكة يفوق 40 مصنعًا تغطي 36 % فقط من احتياج السوق المحلي من الأدوية، الذي يصل حجمه إلى 32 مليار ريال، ما يجعله السوق الأكبر في المنطقة.
وأشار، خلال كلمته في انطلاق “قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021″، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن حجم النمو في قطاع الأدوية المحلي يُقدر بـ 5 % سنويًا، منوها إلى أن حجم الصادرات يُقدر بـ 1.5 مليار ريال.
وأعلن عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية، ومؤسسة “فايزر” العالمية، مؤكدًا أنها تهدف لبناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #وزارة_الصناعة: أكثر من 40 مصنعا دوائيا يغطي 36% من احتياج السوق المحلي #الإخبارية pic.twitter.com/esQn1ZWueh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2021
فيديو | #وزارة_الصناعة: توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة “فايزر” لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية#الإخبارية pic.twitter.com/AVC3Lpg3OO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2021