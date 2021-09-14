“الكهرباء” تحذّر مشتركيها من الاقتراب من العدادات وفتحها والعبث بمكوناتها

حذّرت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الثلاثاء)، المشتركين من الاقتراب من العدادات وفتحها والعبث بمكوناتها أو محاولة إعادة الخدمة بأنفسهم، ما يعرضهم لأخطار جسيمة ولعقوبات وغرامات بموجب نظام حماية المرافق العامة.
وحذّرت الشركة أيضاً من أن تعامل غير المختصين مع العدادات و الكيابل والقواطع الكهربائية الموصلة بها؛ يعرضهم لخطر حقيقي، مشيرةً إلى أن عملية شد المرابط في العدادات باستخدام أدوات غير مناسبة تخالف معايير السلامة.
كما نفت الشركة صحة ودقة مقطع الفيديو المتداول لشد مرابط العدادات، مؤكدةً على أن وجود الارتخاء في المرابط لا يؤثر في كمية أو قيمة الاستهلاك، داعيةً المشتركين إلى التواصل معها لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة. وفق “أخبار 24”.