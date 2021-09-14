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أخبار محلية > أمير مكة يكرّم جندياً أعطى مظلته لمعتمر ومواطناً أنقذ أطفالاً تحركت بهم مركبة في العرضيات
14/09/2021   9:54 م

أمير مكة يكرّم جندياً أعطى مظلته لمعتمر ومواطناً أنقذ أطفالاً تحركت بهم مركبة في العرضيات

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كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، جنديا ومواطنا نظير موقفيهما الإنسانيين داخل الحرم المكي وخارجه.

وشمل حفل التكريم، الذي أقيم بمقر الإمارة بمكة المكرمة، تكريم الجندي أول فايز الغامدي الذي أعطى مظلته لمعتمر كان يشكو حرارة الشمس أثناء الطواف.

كما شمل الحفل تكريم الشاب محمد العامري من محافظة العرضيات، والذي أنقذ أطفالاً كانوا داخل مركبة والدهم بعد تحركها من موقع وقوفها نحو خط سير المركبات.

وفق “أخبار 24”.

أمير مكة يكرّم جندياً أعطى مظلته لمعتمر ومواطناً أنقذ أطفالاً تحركت بهم مركبة في العرضيات

أخبار محلية
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