أمير مكة يكرّم جندياً أعطى مظلته لمعتمر ومواطناً أنقذ أطفالاً تحركت بهم مركبة في العرضيات

كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، جنديا ومواطنا نظير موقفيهما الإنسانيين داخل الحرم المكي وخارجه.
وشمل حفل التكريم، الذي أقيم بمقر الإمارة بمكة المكرمة، تكريم الجندي أول فايز الغامدي الذي أعطى مظلته لمعتمر كان يشكو حرارة الشمس أثناء الطواف.
كما شمل الحفل تكريم الشاب محمد العامري من محافظة العرضيات، والذي أنقذ أطفالاً كانوا داخل مركبة والدهم بعد تحركها من موقع وقوفها نحو خط سير المركبات.
أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل
بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي
يُكرّم الجندي أول فايز الغامدي من منسوبي القوة نظير موقفه الإنساني مع معتمرٍ توجّه إليه طالباً مظلته ليتقي حرارة الشمس أثناء تأدية الطواف
..قدّم سموّه شكره للجندي الغامدي على بادرته pic.twitter.com/yN6J3mibIA
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 14, 2021
أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل
يُكرّم الشاب محمد العامري من محافظة #العرضيات، والذي أنقذ أطفالاً كانوا داخل مركبة والدهم بعد تحركها من موقع وقوفها نحو خط سير المركبات
..قدّم سموّه شكره للعامري نظير موقفه البطولي pic.twitter.com/fiEPffMlcp
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 14, 2021
وفق “أخبار 24”.