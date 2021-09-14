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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الصحة: التقنية الطبية ساهمت في دعم التصدي لجائحة كورونا في المملكة
14/09/2021   9:54 م

بالفيديو.. وزير الصحة: التقنية الطبية ساهمت في دعم التصدي لجائحة كورونا في المملكة

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن التقنية الحيوية الطبية ساهمت في التصدي لجائحة فيروس كورونا، بسرعة تشخيص فيروس كورونا، وتم من خلالها تطوير اللقاحات التي ساهمت في تقليل الإصابات بالفيروس.

وأوضح، خلال كلمته في انطلاق “قمة الرياض للتقنية الطبية 2021″، اليوم (الثلاثاء)، أن من أوائل استخدامات التقنية الحيوية الطبية الناجحة كان إنتاج الأنسولين البشري، لافتًا إلى أن هناك الكثير من استخدامات هذه التقنية في التشخيص والعلاج الجيني الذي أحدث ثورة كبيرة في الشفاء من الأمراض التي لم تكن تُشخص أو يتم علاجها إلا بوجود هذه التقنية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل القيمة السوقية العالمية للتقنية الحيوية إلى أكثر من 700 مليار دولار بحلول عام 2025، كما أنه من المتوقع أن تبلغ المبيعات العالمية في أدوية التقنية الحيوية 351 مليار دولار هذا العام.

بالفيديو.. وزير الصحة: التقنية الطبية ساهمت في دعم التصدي لجائحة كورونا في المملكة

أخبار محلية
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