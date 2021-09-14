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اخبار رياضية > تأجيل محاكمة مسؤول كويتي خطف شاباً واعتدى عليه
14/09/2021   9:53 م

تأجيل محاكمة مسؤول كويتي خطف شاباً واعتدى عليه

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قررت محكمة الجنايات الكويتية تأجيل قضية قيام مسؤول سابق في وزارة الإعلام الكويتية بخطف شاب “بدون” والاعتداء عليه، إلى الجلسة القادمة في 5 أكتوبر القادم، مع استمرار حبس المتهمين جميعاً.

وكان المتهمون قد طلبوا عبر محاميهم إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، والتي رفضت جميع الطلبات مع تأجيل الجلسة.

وتعود تفاصيل الحادثة وفق محاضر التحقيق إلى قيام المتهم الرئيسي بطلب حضور الشاب “البدون” إلى مقر سكن الأول، ليرفض الشاب طلبه، ما جعل المتهم يطلب من معاونيه إحضار الشاب جبرًا، وهو ما حدث، ليتمكن الشاب من التملص والهرب لاحقًا وتقديم بلاغه للجهات الأمنية. وفق “أخبار 24”.

تأجيل محاكمة مسؤول كويتي خطف شاباً واعتدى عليه

اخبار رياضية
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