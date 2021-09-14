“الشورى” يطالب “التأمينات” بدراسة آثار رفع سن التقاعد لـ65 عامًا ويطلب معلومات عن عجز حسابي التقاعد

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة، اليوم (الثلاثاء)، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره.
وشدد على ألا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر، مطالبًا بدراسة أسباب ارتفاع عدد القضايا التي رُفعت على المؤسسة، وتصنيفها، وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة فيها، والعمل على معالجتها. وفق “أخبار 24”.
ووجه المجلس المؤسسة بتقديم معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد؛ بتشخيص حجم المشكلة، ومسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها، وكذلك قراره السابق بدعوة المؤسسة للتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية، لمعالجة العجز النقدي.