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أخبار الخرج > بالصور.. مكتب مياه وزارعة الخرج ينفذ مبادرة تشجير مبني الجوازات بالمحافظة
14/09/2021   10:07 م

بالصور.. مكتب مياه وزارعة الخرج ينفذ مبادرة تشجير مبني الجوازات بالمحافظة

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في إطار حملة ⁧‫لنجعلها خضراء وتماشياً مع ‏رؤية( 2030 ) ومن مبدأ التعاون بين القطاعات، نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج وبمشاركة مكتب جوازات الخرج مبادرة تشجير مبنى الجوازات بالمحافظة.

بالصور.. مكتب مياه وزارعة الخرج ينفذ مبادرة تشجير مبني الجوازات بالمحافظة

أخبار الخرج
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