بالصور.. مكتب مياه وزارعة الخرج ينفذ مبادرة تشجير مبني الجوازات بالمحافظة

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في إطار حملة لنجعلها خضراء وتماشياً مع رؤية( 2030 ) ومن مبدأ التعاون بين القطاعات، نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج وبمشاركة مكتب جوازات الخرج مبادرة تشجير مبنى الجوازات بالمحافظة.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج