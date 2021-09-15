بالفيديو.. البطل الأوليمبي طارق حامدي يروي تفاصيل مكالمته مع ولي العهد بعد خسارته “ذهبية طوكيو”

روى البطل السعودي طارق حامدي، الفائز بالميدالية الفضية بمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، تفاصيل المكالمة التي تلقاها من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إعلان خسارته المباراة النهائية، وتأثير المكالمة عليه.
وقال طارق إنه كان في حالة من الغضب والحزن بعد حرمانه من الفوز بالذهبية، وكان برفقته وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وفوجئ به يناوله الجوال ويخبره بأن المتصل هو الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأمير محمد كان يتحدث معه بنبرة واثقة وعبر له عن فخره به وأنه كان الأحق بالميدالية الذهبية، لافتاً إلى أنه خلال استقبال ولي العهد له كان يرتدي ميداليته فقال له الأمير محمد ميداليتك أراها أنا والشعب السعودي ذهبية وليست فضية.
وأشار إلى أن الصورة التي جمعته مع ولي العهد، يعتبرها أغلى صورة في الوقت الحاضر، مبيناً أنه لا زال طالباً ويدرس تخصص التسويق، وطموحه القادم هو الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه.
من جانبها، أكدت والدة طارق أنها كانت سعيدة للغاية بالإنجاز الذي حققه ابنها، واحتفلت به مع إخوته بعد وصوله للمنزل، متمنية له التوفيق في حياته الدينية والعلمية وتحقيق هدفه بالفوز ببطولة العالم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنطارق حامدي قد خسر المباراة النهائية لوزن 75 كجم للكاراتيه رغم أنه كان متقدماً على نظيره الإيراني، حيث قررت لجنة الحكام منح الذهبية للاعب الإيراني وهو ما اعتبره الكثيرون قراراً ظالماً.
في أول حوار تلفزيوني بعد ميدالية “طوكيو”..
البطل السعودي #طارق_حامدي يكشف تفاصيل أول مكالمة هاتفية تلقاها من سمو #ولي_العهد بعد حصد “الفضية”#ياهلا_طارق_حامدي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BvYnZ067gf
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 14, 2021
في أول حوار تلفزيوني بعد ميدالية “طوكيو”..
البطل السعودي #طارق_حامدي عن صورته مع سمو #ولي_العهد: أعظم صورة في القرن 21#ياهلا_طارق_حامدي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xGHsNqoi0m
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 14, 2021
في أول حوار تلفزيوني بعد ميدالية “طوكيو”..
والدة البطل السعودي #طارق_حامدي تروي لياهلا كيف تم استقباله في العائلة بعد الفوز بالفضية#ياهلا_طارق_حامدي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/a3eyjYSbcb
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 14, 2021