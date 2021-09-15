اشتهر بلقب “قناص اللحظات الاستثنائية”.. مصور سعودي يجذب الأنظار إليه بصوره المميزة

روى مصور سعودي رحلته في تعلم التصوير الاحترافي حتى نجح في جذب الأنظار إليه بصوره المميزة، والتي توثق اللحظات الاستثنائية للحدث، حتى صار يلقب بقناص اللحظات الاستثنائية.
وقال المصور فواز السنيد إن من أبرز الأحداث التي وثقها بعدسته كأس العالم 2018 في روسيا ومنافسات المصارعة والفورميلا وان والسوبر السعودي في لندن، والحفلات الموسيقية وزيارة النجوم العالميين وموسم الرياض.
وأضاف السنيد أنه ينام والكاميرا بجواره ليكون مستعداً ورهناً للحدث والزمن، مبيناً أنه حرص في بدايته مع التصوير عام 2010 على الاحتكاك بأهل الخبر ومشاهدة الصور العالمية ليكتسب ذائقة بصرية تجعله يميز اللقطات الإبداعية.
وأوضح وفقاً لـ “العربية نت”، أنه خاض تحدياً بدخول عالم صعب وهو تصوير الملاعب والأحداث الرياضية، حيث يمتاز هذا العالم بأدواته المكلفة وزواياه المحدودة، واستطاع أن يضع بصمته.
وأشار إلى أن التصوير يحتاج إلى دراسة للحدث قبل وقوعه لالتقاط اللحظات المؤثرة، ما يعني أهمية سرعة الحركة مع حمل المعدات الثقيلة، ومعرفة الأدوات الملائمة للتصوير وسرعة الإرسال خلال الحدث.
وعبر عن فخره بتناقل صوره في وسائل الإعلام والإشادة التي تلقاها من رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مشيراً إلى أن ذلك يدفعه للتواجد أكثر في الأحداث.