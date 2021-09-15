“الأمن العام” يستعرض عدداً من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم ارتكبت خلال الأيام الماضية، وتنوعت ما بين جرائم سرقة، واعتداءات، وسلب، وتم القبض على مرتكبيها.
وجاءت الجرائم على النحو التالي:
– 4 مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية نفذوا 20 عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مدعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية واستولوا من خلالها على مليون وثلاثمائة ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
– مواطنان ارتكبا قضايا جنائية تمثلت في سرقة مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية.
– مواطنان تورطا بارتكاب 5 قضايا جنائية تمثلت في سلب العمالة، وقاما بجريمة سطو على مؤسسة تجارية وسرقتها.
– مقيم من الجنسية الميانمارية مخالف لنظام الإقامة ارتكب 13 حـادثة جنائية تمثلت في سرقة المركبات بوضع التشغيل.
– 8 أشخاص من الجنسية اليمنية مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، ارتكبوا 27 جريمة، تمثلت في كسر أقفال منشآت تجارية والاستيلاء على بضائع وأموال، حيث تجاوز مبلغ المسروقات مبلغ 600 ألف ريال.
– مواطنان اعتديا على فتاة أثناء وجودهم في مرفق عام.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/W5ERRyK648
— الأمن العام (@security_gov) September 14, 2021