“التجارة” تكشف عدد قضايا “التستر” المحالة للنيابة العامة خلال الـ 8 أشهر الماضية

كشفت وزارة التجارة عن عدد قضايا التستر التجاري التي أحالتها إلى النيابة العامة، منذ بداية عام 2021 وحتى شهر أغسطس الماضي.
وأوضحت الوزارة وفقاً لـ “العربية نت”، أن عدد قضايا التستر التجاري المحالة للنيابة خلال الأشهر الثمانية الماضية بلغ 585 قضية.
وبينت أنه خلال نفس الفترة نفذت الفرق الرقابية أكثر من 21 ألف جولة تفتيشية، على المنشآت التجارية والأسواق بمختلف مناطق المملكة للتأكد من التزامها بنظام مكافحة التستر التجاري.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري على معاقبة المتستر بالسجن لمدة تصل لخمس سنوات، أو بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ونشر العقوبة على نفقة المخالف والتشهير به.
وتشمل العقوبات كذلك شطب السجل التجاري للمخالف وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط المخالف، والمنع من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.