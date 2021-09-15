دراسة: تناول كمية كافية من السوائل يومياً قد يمنع حدوث مشكلة صحية خطيرة

أكدت دراسة قدمها باحثون في المعهد الأمريكي للقلب والرئة والـدم، أن تناول كمية كافية من الماء والسوائل يومياً وعدم تعريض الجسم للجفاف، قد يساهم في الحد من مخاطر الإصابة بقصور القلب.
وأشار الباحثون إلى أن عدم تناول كمية كافية من الماء والسوائل تؤدي لزيادة تركيز الصوديوم في الـدم، مبينين أنهم قاموا بإجراء تحليل حول ما إذا كان تركيز الصوديوم في الـدم في منتصف العمر مؤشراً على ترطيب الجسم، ومدى ارتباطه بمشاكل في القلب.
وأوضحوا وفقاً لموقع “Eat This”، أن ارتفاع الصوديوم في الدم يؤدي كذلك لزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، مضيفين أن الجسم إذا عانى من الجفاف المزمن فسيحتفظ بالمياه الموجودة في الجسم، ما سيؤدي للإصابة بقصور في القلب. وفق “أخبار 24”.
ونصحوا بتناول 3.7 لتر من المياه يومياً بالنسبة للرجال و2.7 لتراً بالنسبة للنساء، لافتين إلى أنه يمكن كذلك الحصول على السوائل من المياه الفوارة والشاي غير المحلى قليل الكافيين ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والخضراوات والفواكه.