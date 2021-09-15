ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم مواطناً لدهسه فتاتين داخل حي سكني وهروبه من مكان الحـادث.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة.
وأضاف أن المقبوض عليه هو مواطن في العقد الثالث من العمر، لافتاً إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، مؤكداً إيقافه لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.